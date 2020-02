Roest voelt zich weer de oude: ‘Opgelucht dat ik het nu wel kan’

Door Lisette van der Geest



En dan is er, twee weken nadat het vooral moest, opluchting bij Patrick Roest. De 5000 meter is weer zijn domein, na de zo teleurstellend verlopen WK afstanden in Salt Lake City. Op het WK allround was Roest vandaag met afstand de sterkste. Hij won de tweede afstand met ruim vijf seconden verschil op de nummer twee Sverre Lunde Pedersen en staat ruim een punt voor in het tussenklassement.



,,Ik ben opgelucht, dat ik het wel kan, dat het wel lukt. Alleen is dat hier op het WK allround, niet op de WK afstanden.”



Tot de WK afstanden was Roest – allroundliefhebber met twee mondiale titels op zak - ruim een jaar ongeslagen op de 5000 meter. Hij was zenuwachtig voor de 5000 meter, zegt Roest in de mixed zone van de ijsbaan. ,,Ook omdat ik niet precies wist waar ik stond. Ik ging die race op safe in, niet te gek. En toen voelde ik al me al een stuk beter, technisch liep het beter, ik kon blijven bewegen.”



,,Tuurlijk is het zonde, dat het nu wel lukt en toen niet. Maar het is ook alleen weer mooi dat het wel weer lukt en niet zo ging als in Salt Lake City.” Hij voelt zich weer ‘de oude’, zegt hij. ,,Eigenlijk wel, ook wel fijn in een allroundtoernooi, want ik moet morgen natuurlijk weer. Er kan nog een hoop gebeuren, maar ik denk niet dat ik er eerder zo goed voor heb gestaan.”