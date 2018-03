Roest pakt wereldtitel allround na val Pedersen

Patrick Roest heeft op sensationele wijze de wereldtitel allround in Amsterdam veroverd. De 22-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo profiteerde op de afsluitende 10.000 meter van een dramatische valpartij van de Noor Sverre Lunde Pedersen, die in de laatste rit tegen de onttroonde Sven Kramer soepel op weg leek naar de wereldtitel.

Pedersen moest na zijn gedenkwaardige uitglijder genoegen nemen met zilver in het eindklassement. WK-debutant Marcel Bosker pakte verrassend brons. Kramer kwam na een troosteloze race op de 10.000 meter niet verder dan de vierde plek.

Pedersen, de winnaar van de 1500 en 5000 meter in het Olympisch Stadion, kon met een gerust gevoel beginnen aan de 10.000 meter. Hij mocht 7,78 seconden verliezen op Roest en zelfs 16,14 seconden op Kramer. De 25-jarige Noor kwam tot de passage van de 6400 meter geen moment in de problemen. Sterker nog, hij zette de onherkenbare titelhouder zelfs op een achterstand van ruim 8 seconden.

In de binnenbocht ging het echter helemaal fout bij Pedersen. Hij struikelde volkomen onverwacht over zijn eigen benen waarna hij in één klap kansloos was voor zijn eerste wereldtitel. De zwaar aangeslagen Noor hervatte nog wel zijn race en wist de ogenschijnlijk moedeloos rondrijdende Kramer alsnog te verslaan met de vijfde tijd (14.00,60). De Fries kwam uit op 14.05,70 en viel daardoor ook nog van het WK-podium. Bosker was met 13.49,49 de lachende derde.

De grootste en gelukkigste winnaar was echter Roest, die vorig jaar achter zijn ploeggenoot Kramer nog tweede werd bij zijn WK-debuut. Zijn (tweede) tijd van 13.44,94 in de voorlaatste rit bleek door de flater bij Pedersen alsnog goed genoeg voor de wereldtitel. Daarmee kreeg het drukbezochte WK allround in het Olympisch Stadion een enerverend slot.

Voor Kramer was het pas zijn tweede 'nederlaag' bij een allroundtoernooi (NK, EK, WK) in zijn laatste 25 deelnames. De eerste keer dat hij in die lange reeks geen goud won na een grote vierkamp was in 2014, toevallig ook in het Olympisch Stadion, toen hij bij het NK allround werd gediskwalificeerd.

