Roest lost Davis na tien jaar af aan kop van Adelskalender

Boegeroep voor Koelizjnik­ov na bizarre slowmotion­ra­ce

22:27 De tweede 500 meter voor mannen bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City is in een anticlimax geëindigd. De Russen Roeslan Moerasjov en Pavel Koelizjnikov maakten er in de laatste schaatsrit tegen elkaar een schijnvertoning van. Beiden voltooiden op hun gemak hun rondje en zetten als kanshebbers op eremetaal schaamteloos de elfde (39,28) en twaalfde tijd (41,28) neer.