Roest leidt Oranje naar goud op ploegachtervolging

Nederland pakte vorig weekeinde in Obihiro zilver achter Rusland. Toen kwamen De Vries, Bosker en Chris Huizinga in actie. Zij reden op de indoorbaan toen ruim 3 seconden sneller dan het winnende drietal vrijdag deed in de Japanse buitenlucht.



Nederland is regerend wereldkampioen en Europees kampioen op dit onderdeel. Bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea eindigde Oranje als derde. Ervaren mannen als Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Jorrit Bergsma en Koen Verweij waren voor de eerste twee wereldbekers dit seizoen in Japan om uiteenlopende redenen niet beschikbaar. De overwinning van het Nederlandse gelegenheidstrio kwam derhalve als een verrassing.