Roest leeft mee met Pedersen: Heel vervelend voor hem

'Geen goede benen'

Roest, leider na de eerste WK-dag, dacht dat hij op de 1500 meter zijn titelkansen had verspeeld. Hij gaf op de schaatsmijl, waarop hij vorige maand olympisch zilver behaalde, liefst 1,54 seconde toe op zijn tegenstander Pedersen. ,,Nee, die 1500 meter liep niet lekker, ik had geen goede benen, het leek wel of ze op ontploffen stonden. En toen moest ik op de laatste kruising ook nog inhouden voor Pedersen. Dat kostte me nog meer tijd.''



Roest herpakte zich echter goed op de 10.000 meter. ,,Dat vond ik wel mooi van mezelf. Ik begon bewust rustig en gaf pas in de laatste tien ronden vol gas. Maar ik had na mijn race zeker niet het idee dat ik nog wereldkampioen zou worden.''



De nieuwe kampioen sprak mooie woorden over zijn ploeggenoot en trainingsmakker Kramer, de onttroonde titelhouder. ,,Hij blijft voor mij een held, ik kijk nog steeds tegen hem op. Hij zal er de volgende winter weer staan.''