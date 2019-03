Roest heeft fraai record Shani Davis binnen handbereik

Die rangschikking wordt nu nog aangevoerd door de Amerikaan Shani Davis. ,,Als ik zondag 0,45 seconde van mijn persoonlijke record op de 1500 meter afhaal, ben ik nummer één, geloof ik. Dat is niet onmogelijk, maar dat zien we morgen wel'', zei Roest. ,,Het zegt me toch wel wat. Het is niet het belangrijkste, maar het is een mooi lijstje om tussen te staan.''



Roest, die vorig weekeinde in Calgary zijn wereldtitel allround prolongeerde, bleef op de 5000 meter net boven het Nederlands record van de afwezige Sven Kramer (6.03,32). ,,Er zat echt niet meer in. Ik ben heel tevreden met deze tijd'', zei hij bij de NOS.