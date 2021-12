Roest en Bergsma naar de Spelen, ook Kramer rekent op ticket: ‘Blij, tevreden en opgelucht’

En dat is vijf! Lucinda Brand ook sterkste in Dendermon­de

Lucinda Brand heeft in het Belgische Dendermonde ook de twaalfde veldrit om de wereldbeker gewonnen. Het was al de vijfde zege in de reeks van de wereldkampioene uit Rotterdam. Brand, die rijdt voor Baloise-Trek Lions, heeft ook riant de leiding in het wereldbekerklassement.

14:56