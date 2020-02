Roest aast op revanche in Hamar: ‘Ik wil mooie dingen laten zien’

Ook OKT waterpolo­sters Oranje afgelast wegens coronavi­rus

21:58 In navolging van de WK shorttrack gaat ook het olympisch kwalificatietoernooi van de waterpolosters niet door vanwege het coronavirus. Oranje hoopte van 8 tot en met 15 maart in het Italiaanse Triëst een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te bemachtigen.