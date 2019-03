Roemloos einde dreigt voor Barney: ‘Zonde van zo’n groot kampioen’

De Premier League bestaat dit jaar, na de afmelding van Gary Anderson, uit 9 in plaats van 10 vaste darters. Er is over twee weken, na de dubbele speelronde in Rotterdam, dan ook maar één afvaller in plaats van twee. Van Barneveld zal snel moeten gaan winnen, wil hij een vroegtijdige uitschakeling voorkomen. Op de tweede avond in Ahoy speelt hij uitgerekend tegen wereldkampioen Michael van Gerwen. ,,Een roemloze aftocht dreigt”, volgens Van der Giessen. ,,Weliswaar in de mooist denkbare zaal, met het mooiste publiek. Maar stel dat hij er negende wordt, als vijfvoudig wereldkampioen, dat is toch triest voor zo’n groot kampioen. Dat gun ik hem ook niet, Raymond ligt me na aan het hart.”



Beide kenners sluiten niet uit dat Van Barneveld dan in alle emotie meteen het einde van zijn carrière afkondigt. Maar ze weten ook zeker dat hij daar na een paar slapeloze nachten op terug zal komen. ,,Het zit niet in zijn karakter om op te geven”, vindt Nieuwlaat. ,,Er leiden nog wel wat wegen naar het WK. Ze fietsen hem bijvoorbeeld heus nog wel in de World Series Finals in Amsterdam in november. Of hij het zichzelf moet aandoen om bij het laatste kwalificatietoernooi via een noodgreep in een kroeg weet ik veel waar zich te plaatsen voor het WK weet ik niet. Maar die mogelijkheid zit er wel in.”