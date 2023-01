Roeblev verslaat Rune na spektakelstuk en stuit in kwartfinale op Djokovic

Andrei Roeblev heeft de kwartfinales bereikt van de Australian Open. De Rus klopte de Deen Holger Rune in vijf spectaculaire sets, met een match-tiebreak die eindigde in 11-9. Roeblev treft in de volgende ronde Novak Djokovic. De Serviër ontdeed zich in zijn achtste finale in iets meer dan twee uur van Alex de Minaur en stond slechts vijf games af.

Roeblev werkt matchpoints weg

Het werd 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11-9) voor Roeblev, de nummer 6 van de wereldranglijst, die in Melbourne als vijfde is geplaatst. De pas 19-jarige Deen kreeg in de vijfde set twee matchpoints.



Roeblev kon na ruim 3,5 uur tennissen in de Rod Laver Arena de winst vieren. ,,Een achtbaan is nog makkelijker te doorstaan dan deze partij’’, zei de 25-jarige Rus. ,,Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik zo’n partij win.’’ Hij treft in de kwartfinale de winnaar van de partij tussen negenvoudig toernooiwinnaar Novak Djokovic uit Servië en de Australiër Alex de Minaur, die later vandaag de baan opkomen.

Het duel tussen Roeblev en Rune zat vol verrassende ontwikkelingen en wisselende kansen. Roeblev gaf tot twee keer toe een set voorsprong en het initiatief uit handen. Rune bleef geloven in zijn kansen en knokte zich steeds weer terug. In de beslissende vijfde set nam de nummer 10 van de wereld al snel een break voorsprong. Rune mocht op 5-3 zelf serveren voor de winst, maar leverde ‘op love’ zijn service in, waarna Roeblev terugkwam tot 5-5. Bij een stand van 6-5 kreeg Rune twee matchpoints op de service van de Rus, maar Roeblev werkte die vakkundig weg.

In de tiebreak leek de Deense tiener alsnog toe te slaan. Rune nam al snel een voorsprong van 5-0, maar nadat hij op 7-3 was gekomen, maakte Roeblev zes punten op rij. De Rus liet zijn eerste twee matchpoints liggen, maar bij de derde was het wel raak. Een return van Roeblev plofte via de netband op de helft van Rune.

De Rus bereikte in 2021 al de laatste acht in Melbourne en stond op Roland Garros (twee keer) en de US Open (drie keer) ook al in de kwartfinales. Roeblev drong nog nooit door tot de halve finales op een grandslamtoernooi.

Djokovic met groot gemak naar kwartfinale

De als vierde geplaatste Djokovic had geen kind aan Alex de Minaur. De negenvoudig winnaar van Australian Open zette de toon door het eerste set met 6-2 naar zich toe te trekken. In de tweede set wist zijn 23-jarige opponent uit Australië zijn spel niet naar een hoger niveau te tillen en dus was Djokovic opnieuw heer en meester door slechts één game in te leveren. Djokovic bleef gefocust, maakte weinig fouten en won de laatste set probleemloos met 6-2. De Serviër kreeg in de hele wedstrijd geen enkel breakpoint tegen en gaat zijn wedstrijd tegen Roeblev van woensdag ongetwijfeld met vertrouwen tegemoet.

Volledig scherm Novak Djokovic. © REUTERS

