Roeblev na toernooizege in Wenen naar ATP Finals

Roeblev was in twee sets te sterk voor de Italiaan Lorenzo Sonego: 6-4, 6-4. De Italiaan, als ‘lucky loser’ aan het toernooi begonnen, had in de kwartfinale verrassend met 6-2, 6-1 de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic uitgeschakeld.



Tegen Roeblev kwam Sonego er niet aan te pas. De 23-jarige Rus won het toernooi in de Oostenrijkse hoofdstad zonder zijn service te verliezen. Met zijn vijfde toernooizege heeft Roeblev de meeste toernooien gewonnen in 2020.



De ATP Finals beginnen op 15 november in Londen. Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev en Alexander Zverev waren al zeker van deelname aan het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen. Met Roeblev erbij is er nog één plek open.