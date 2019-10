Rodrigo redt Spanje in blessuretijd tegen Zweden

Spanje ontsnapte vanavond aan puntenverlies in Groep F. De gemiste kansen voor de pauze braken de Spanjaarden in de tweede helft bijna op. Ex-PSV’er Marcus Berg leek de matchwinner te worden, maar in blessuretijd stak Valencia-spits Rodrigo daar een stokje voor (1-1). Spanje is door de remise zeker van EK-deelname.

De ploeg van Robert Moreno trad tegen Zweden aan zonder EK of WK-finalisten (2008, 2010 en 2012). Duidelijk was dus dat in Solna niet het sterkste Spanje ooit aan de aftrap verscheen. Sergio Ramos was geschorst, Sergio Busquets, Saúl en Rodrigo begonnen verrassend op de bank. Veelzeggend was dat Raúl Albiol, tegenwoordig in dienst van Villarreal, de aanvoerdersband droeg.



Desalniettemin zochten de Spanjaarden vanaf de eerste seconde de aanval.Thiago Alcantara had na zeven minuten Spanje ook op voorsprong moeten zetten. De spelmaker van Bayern München besloot op een paar meter van Robin Olsen niet de schieten of de bal breed te leggen, maar de doelman te passeren. De middenvelder verslikte zich in die actie en liet zo een enorme kans op de 0-1 liggen. Diezelfde Olsen voorkwam dat Rodri enkele minuten later van dichtbij zijn eerste interlandgoal maakte. Na twintig minuten keerde de goalie van Cagliari ook op puike wijze een kopbal van Gerard Moreno.

Volledig scherm Een overvolle zestien in Solna. © BSR Agency

Ondanks de dominantie van Spanje kwam Zweden voor rust bijna op voorsprong. Met een schitterende save hield David de Gea de koppende Robin Quaison van scoren. Vier minuten na rust was het alsnog raak. Oud-PSV’er Marcus Berg kopte in rebound raak nadat De Gea, die later geblesseerd uitviel, al twee reddingen had verricht.

Spanje, dat zaterdag al niet verder kwam dan een remise tegen Noorwegen (1-1), wist ook in Zweden niet echt te overtuigen. Op basis van de kansenverhouding was een nederlaag echter niet terecht. Invaller Rodrigo Moreno voorkwam dat dan ook in de blessuretijd. De spits met Braziliaanse roots reageerde attent op een harde voorzet: 1-1. Spanje behoudt vijf punten voorsprong op Zweden en is geplaatst voor het EK in 2020.

Volledig scherm Vreugde bij doelpuntenmaker Rodrigo Moreno en Rodri (links) na de late gelijkmaker. © REUTERS

