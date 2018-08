Rode Ster twee Europese duels achter gesloten deuren

Bertens ten onder tegen Barty in kwartfina­le Montreal

19:47 Kiki Bertens is er niet in geslaagd om de halve finale te bereiken van het prestigieuze WTA-toernooi in het Canadese Montreal. De Wateringse verloor in de kwartfinale kansloos van Ashleigh Barty uit Australië: 6-3, 6-1.