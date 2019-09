‘Rode’ Bale voorkomt blamage voor ideeëloos Real Madrid

Williams overrom­pelt ook Martic

22:24 Serena Williams is weer een stapje dichter bij haar 24ste grandslamzege. De Amerikaanse tennisster bereikte de kwartfinales van de US Open met een overtuigende zege in de vierde ronde op de Kroatische Petra Martic. De 37-jarige was na anderhalf uur klaar in twee sets: 6-3 6-4.