Robin Haase: ‘We hebben deze uitlaatklep nodig’

Als kind was ik de hele dag op de club, at even een tosti en speelde daarna weer verder

Tennis was afgelopen coronajaar sowieso populair. Het was natuurlijk ook een van de weinige sporten die wel door kon gaan, omdat je buiten speelt én afstand kunt houden. Van familieleden die ook spelen hoorde ik zo nu en dan zelfs berichten dat het niet alleen behoorlijk druk was bij de club, maar soms zelfs ook alweer gezellig. Want dat is voor een heleboel mensen natuurlijk ook een belangrijk aspect van sport: de gezelligheid. Je doet het niet alleen om fit te blijven, maar ook om anderen te ontmoeten.

Ik was als kind, na onze verhuizing naar Nederland, élke dag te vinden op de baan bij De Metselaars in Den Haag. Ik ging er op het fietsje heen, was de hele dag op de club, at tussendoor even een tosti en speelde daarna weer verder. Tegen iedereen die maar wilde. En anders ging ik in mijn eentje een balletje slaan tegen de muur. Of speelde ik er verstoppertje met vriendjes.