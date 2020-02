Robin Haase treft het in Rotterdam niet met de loting

Reinier de Ridder behoudt ongeslagen status, titelge­vecht volgende stap

16:24 BREDA / JAKARTA - Reinier de Ridder mag zich opmaken voor een titelgevecht in de Aziatische vechtsportcompetitie ONE Championship. De Bredase MMA-vechter wist vrijdagmiddag (Nederlandse tijd) in Jakarta zijn ongeslagen status te behouden met een overwinning op de Braziliaan Leandro Ataides.