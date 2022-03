Robin Haase boos en teleurgesteld: ‘Er moeten dingen anders in Davis Cup-team’

Door Rik Spekenbrink



De onvrede was van zijn gezicht af te lezen bij de loting en de aansluitende persconferentie in Sportcampus Zuiderpark. Robin Haase baalde. Omdat hij niet in de opstelling van captain Paul Haarhuis voorkomt, zeker. Maar er speelt meer, vertelde de Hagenaar (34) even later, zonder in detail te willen treden. ,,Ik vind het niet netjes om alles naar buiten te gooien. Na dit weekeinde wil ik eerst bepaalde dingen intern bespreken bij de teamevaluatie. Maar ik wil nu wel aangeven dat ik met een aantal dingen zit, teleurgesteld ben en ook best wel boos.”