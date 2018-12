Robert Mutzers is een avontuur rijker maar illusie armer: ‘Ik wist niet wat ik meemaakte’

LIVE | Benito van de Pas wint met hakken over de sloot van Long

15:02 Een druk programma op de negende dag van het WK darts in Alexandra Palace. In de middagsessie komt Benito van de Pas in actie, vanavond is Jelle Klaasen aan de beurt. Volg alles via ons liveblog. Benito van de Pas - Jim Long (3-2) John Henderson - Gabriel Clemens Steve West - Richard North Kyle Anderson - Noel Malicdem