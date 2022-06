Robert Lewandowski verrast Iga Swiatek met bezoek aan finale Roland Garros

Swiatek zag Lewandowski pas toen ze haar begeleiders en familieleden in de spelersbox kwam omhelzen. Haar mond viel even open toen ze de aanvoerder van het Poolse elftal ontdekte. De tennisster kreeg een handdruk en een knuffel van Lewandowski.

,,Gelukkig wist ik vooraf niet dat hij kwam, anders was ik daar heel zenuwachtig van geworden”, zei de nummer 1 van de wereld. ,,Ik weet niet of hij een groot tennisfan is, maar ik ben heel blij dat hij er was. Wauw. Lewandowski is al zoveel jaar dé topsporter van Polen. Ik kan amper geloven dat hij speciaal voor mij kwam kijken. Ik hoop dat hij het leuk vond en nog eens komt kijken bij me.”