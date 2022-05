Robert Lewandowski prolongeert Gouden Schoen met straatlengte voorsprong, Sébastien Haller op plek 37

Zijn landgenoot Karim Benzema eindigde in het klassement van de Gouden Schoen als derde. De spits van kampioen Real Madrid maakte 27 doelpunten in de Spaanse competitie. Benzema moest de derde plek wel delen met Ciro Immobile, namens Lazio topscorer van de Serie A met 27 goals. Immobile kreeg de Gouden Schoen in 2020, toen hij 36 keer had gescoord.