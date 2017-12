'Robbenloos' Bayern overtuigend langs PSG

Het elftal van trainer Jupp Heynckes won in Duitsland met 3-1. De Poolse spits Robert Lewandowski opende in de achtste minuut van dichtbij de score. Corentin Tolisso verdubbelde de voorsprong met een geplaatste kopbal, na een fraaie voorzet van James Rodriguez, in de 37ste minuut.



Kort na de pauze kwam Paris Saint-Germain via Kylian Mbappé terug in de wedstrijd. De jonge Franse aanvaller scoorde, op aangeven van Edinson Cavani, ook met zijn hoofd. Bayern, dat speelde zonder de geblesseerde Arjen Robben, kwam twintig minuten voor tijd via het tweede doelpunt van Tolisso op 3-1.