Robben: We laten ons geen crisis aanpraten

,,Je ziet positieve ontwikkelingen bij Ajax en ook bij PSV’’, aldus Robben vanmiddag bij de persconferentie in München. ,,Ik ben blij dat er na lange tijd weer twee Nederlandse ploegen in de Champions League zijn. Ajax is goed gestart en heeft het materiaal om in de Champions League te overwinteren. Er komt daar veel jong talent bovendrijven.’’



Robben weet wat Bayern morgen tegen Ajax te doen staat na twee competitieduels zonder overwinning. ,,We zullen morgen een goede reactie laten zien. Ik verheug me op de wedstrijd. Het is heel bijzonder om tegen een Nederlandse ploeg te spelen. In al die jaren Champions League is me dat maar een of twee keer gebeurd. Ik hoop dat we een wedstrijd op een goed niveau zien.’’



Robben kwam één keer eerder een Nederlandse ploeg tegen in de Champions League. In het seizoen 2016-2017 speelde hij met Bayern tegen zijn oude club PSV. Robben won beide duels (1-2 in Eindhoven, 4-1 in München) en scoorde in de thuiswedstrijd.