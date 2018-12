Robben voorziet epische wedstrijden tegen Liverpool

WK darts LIVE | Petersen wint na spectacu­lai­re ontknoping van Jones

22:32 Op de vijfde avond van het WK darts in Londen komen twee Nederlanders in actie. Vincent van der Voort speelt tegen Lourence Ilagan uit de Filipijnen en Raymond van Barneveld begint in de tweede ronde tegen Darius Labanauskas uit Litouwen. Volg de hele avond via ons liveblog. Avondprogramma vanaf 20.00 uur: Vincent van der Voort - Lourence Ilagan (3-1) Devon Petersen - Wayne Jones (3-2) Ryan Joyce - Anastasia Dobromyslova Tweede ronde Raymond van Barneveld - Darius Labanauskas