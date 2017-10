'Robben vond jeugdtrainingen zoontje beter dan die van Ancelotti'

Tennisster Laura Robson getuige van schietpartij Las Vegas

14:28 De Engelse tennisster Laura Robson was gisteravond getuige van de schietpartij in Las Vegas. De nummer 249 van de wereld overleefde de aanval, waarbij 50 mensen omkwamen en meer dan 200 mensen gewond raakten. Robson is na eigen zeggen wel in shock.