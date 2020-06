Robben terug op trainingsveld Bayern München

De man die Bayern in 2013 de eindzege in de Champions League bezorgde met de winnende treffer in de finale tegen Borussia Dortmund wil echter wel fit blijven. Robben deed enkele maanden geleden via een videoverbinding al eens mee tijdens een groepstraining van Bayern München, toen de voetballers vanwege de coronacrisis allemaal thuis moesten blijven.

Donderdag trainde hij onder begeleiding een uurtje voor zichzelf aan de Säbener Strasse. De toeschouwers zagen van afstand hoe Robben de training afsloot met zijn handelsmerk: een dribbel, naar binnen trekken en met links de bal in de kruising jagen. Volgens Bild is de Groninger niet in training voor een terugkeer in het profvoetbal, hoewel er onlangs vanuit Brazilië (Botafogo) wel interesse in hem was. Fit blijven en af en toe lekker voetballen, dat is het doel.