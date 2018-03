Robben terug op Bayern-training, Neuer maakt volgende week rentree

Niki Terpstra wint E3 Harelbeke na fabelachtige solo

17:39 De zege in E3 Harelbeke van Niki Terpstra was het sluitstuk na een dag vol overmacht van Quick-Step. De Belgische miljoenenploeg voerde ruim 100 kilometer het commando over de wedstrijd en Terpstra bleek de sterkste man in het blauw.