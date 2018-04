Robben niet tevreden over spel van Bayern

Bayern kwam niet verder dan 0-0 in eigen huis, maar verzekerde zich wel van een plek in de halve finales. De Duitse club had de uitwedstrijd met 2-1 gewonnen. ,,Sevilla is een goede ploeg en bewees dat tegen ons'', zei Robben na de wedstrijd. ,,Maar wij hadden genoeg kansen en hadden moeten scoren. Defensief was alles in orde bij ons, daar lag het niet aan, maar er moeten wel doelpunten worden gemaakt.''



De vleugelaanvaller hielp zelf ook enkele kansen om zeep. ,,Mooi dat we in de halve finale staan, maar in de Champions League moet je wel je beste voetbal laten zien. We zullen echt moeten verbeteren.''