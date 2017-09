Robben kritisch: Hadden Anderlecht uit het stadion moeten schieten

Volgens Robben had de Duitse kampioen de numerieke meerderheid veel meer in de score tot uitdrukking moeten brengen. ,,We hebben zonder tempo en zonder ritme gespeeld", liet Robben weten. ,,Met alle respect, maar we hadden Anderlecht na die rode kaart uit het stadion moeten schieten. We hadden gretiger moeten zijn, meer passie moeten tonen."