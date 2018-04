Robben kan met elfde titel Cruijff overtreffen

Robben evenaarde de legendarische nummer 14 vorig jaar als Nederlandse voetballer met de meeste landstitels. Hij heeft nu zijn zevende kampioenschap in Duitsland met Bayern München voor het grijpen. De vleugelspits veroverde eerder landstitels in Nederland (met PSV in 2003), in Engeland (met Chelsea in 2005 en 2006) en in Spanje (met Real Madrid in 2008).



Louis van Gaal haalde Robben in 2009 naar Beieren en daar begon hij zijn erelijst in hoog tempo te vullen. De oud-aanvoerder van Oranje werd in 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 kampioen met Bayern. Robben bezorgde 'Der Rekordmeister' in 2013 hoogstpersoonlijk de eindzege in de Champions League.



Cruijff werd acht keer kampioen met Ajax, één keer met FC Barcelona en als besluit van zijn carrière in 1984 met Feyenoord.