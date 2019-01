Robben gevleid door belangstelling: ‘Ben hier best trots op’

,,Ik ben blij met alle belangstelling, daar ben ik best trots op”, vertelde hij in Doha tijdens een persmoment op het trainingskamp van Bayern München aan plaatselijke media. ,,Het is de laatste weken behoorlijk druk geweest. Het is altijd fijn om te horen dat er clubs geïnteresseerd zijn. Voor mij ligt alles nog open, dat heb ik ook voor de winterstop al gezegd.”