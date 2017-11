Robben: Geen Oranje is toch even gek; ik ga maar een nieuwe hobby zoeken

Door Maarten Wijffels



Arjen Robben gumde vandaag twee stokoude records uit de Bundesliga-boeken. Door zijn goal tegen Dortmund passeerde hij vandaag Willy Lippens - in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw topscorer van Rot-Weiss Essen - als meest scorende Nederlander ooit in de Bundesliga. Robben staat nu op 93. Met dat aantal schrapte Robben ook de Braziliaan Giovanni Elber uit de Bayern-annalen. ,,Twee records breken op één avond... Dat vind ik écht wel bijzonder. Het zijn toch mijlpalen. Daar leef en voetbal ik nog altijd voor.''



Robben kan de komende weken uithijgen. De komende interland week gaat voor het eerst sinds mensenheugenis voorbij aan een fitte Robben, die vorige maand na het duel met Zweden een punt zette achter zijn imposante interlandloopbaan. ,,Ik zag gisteren de selectie van Oranje en dat is dan toch even gek. Een selectie zonder jouw naam... Dat is echt even wennen. Wat ik komende week ga doen? Een nieuwe hobby zoeken!''