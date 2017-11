Robben deelt met Bayern nieuwe tik uit aan Dortmund van Bosz

Als het echt moet, staat er nog steeds geen maat op Bayern München in de Bundesliga. De ploeg van aanvoerder Arjen Robben won de topper van het Borussia Dortmund van Peter Bosz. Nota bene in Dortmund werd het 1-3. De druk op Bosz neemt verder toe, terwijl Bayern aan kop verder uitloopt.

Het was een kernmerkend moment, na 47 minuten spelen in het Signal Iduna Park. Er rolde een bal richting de zijlijn en alle spelers van Dortmund en Bayern dachten dat ie uit zou gaan. Niemand ging erachter aan. Behalve dan één man. Arjen Robben zette wél aan en hield de bal binnen. Twee seconden later kopte Robert Lewandowski uit zijn voorzet bijna de 0-3 binnen.

Robben is 33 jaar, wordt 34 in januari, zijn prijzenkast puilt uit, maar zijn honger naar succes raakt nooit gestild. Vanavond droeg hij in de topper tegen Dortmund de aanvoerdersband bij Bayern en als een echte leider ging hij voorop in het slopen van de tegenstander. 1-3 was uiteindelijk een geflatteerde uitslag, want Dortmund had nog wel meer kansen om te scoren. Maar dát het effeciënte Bayern in het hol van de leeuw won, was wel verdiend.

Elk seizoen hoopt Duitsland dat er eens een andere club kampioen wordt. Maar ook dit jaar gaat dat niet gebeuren. Als het echt moet, zijn Bayern en Robben nog steeds een klasse beter dan de concurrentie. Dortmund mocht na een flitsende seizoenstart vijf punten uitlopen, inmiddels staan ze er ‘gewoon’ weer zes achter.

Hoe logisch misschien ook, natuurlijk is dat wel een pijnlijke conclusie voor Peter Bosz. Hij won sinds de laatste interlandperiode van begin oktober nog maar één wedstrijd. En dat was ook nog voor de beker tegen FC Magdeburg uit de derde Liga.

Goede bedoelingen

Voor de komst van Bayern had Bosz zijn ultra-aanvallende speelwijze iets aangepast, in samenspraak met zijn spelersgroep. ‘’Ik ben geen dictator, we doen het samen, de selectie en ik’’, liet hij vooraf weten. Bosz stelde nu twee controlerende middenvelders op in plaats van één. En de flankaanvallers Pulisic en Jarmolenko verdedigden nog wat nadrukkelijker mee terug. Maar de meer compacte veldbezetting ten spijt, na 17 minuten schoot Robben alle goede bedoelingen echter al aan flarden. Schitterend was zijn schot over doelman Bürki heen in de verre hoek.

Dortmund probeerde het daarna wel, kreeg ook drie, vier grote kansen. Maar het gemak waarmee de goals in het begin van het seizoen vielen is totaal weg. Spits Pierre-Emerick Aubameyang staat al vijf wedstrijden droog. Heel anders dan zijn collega-spits aan de overkant. Robert Lewandowski maakte vanavond de 0-2 en en was betrokken bij de 0-3 van David Alaba.