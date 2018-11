Robben: Bayern nu niet goed genoeg voor de titel

Nu recordkampioen Bayern slechts op de vijfde plaats in de Bundesliga staat, gebeurt er volgens Robben elke dag iets nieuws. ,,Ik ben aan mijn tiende seizoen bij Bayern bezig en ik weet niet of ik het zo eerder heb meegemaakt. Het gaat niet langer om voetbal, maar alleen om triviale zaken.”



De 34-jarige Robben wist dat hij als oudere speler niet beter zou worden. ,,Maar ik moet proberen om zo langzaam mogelijk slechter te worden.”



Het contract van Robben bij Bayern loopt volgend jaar zomer af. Voor de toekomst wil hij alles open houden. ,,Als het voorbij is met Bayern, betekent dat nog niet dat mijn carrière voorbij is.”



Robben, die vorig jaar afscheid nam bij Oranje, kijkt uit naar de wedstrijd tegen Duitsland. ,,We hadden een moeilijke fase in Nederland, waar we twee keer achter elkaar toernooien hebben misgelopen, maar nu zijn er ineens zoveel talenten en gaat het weer goed.”