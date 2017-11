Robben: Als Dortmund goede dag heeft wordt het voor ons heel zwaar

Beide clubs spelen zaterdag tegen elkaar in Dortmund. Koploper Bayern, duidelijk opgebloeid onder de nieuwe trainer Jupp Heynckes, kan nummer twee Borussia met een overwinning op zes punten zetten.



Robben rekent erop dat Borussia tot aan het einde van het seizoen de belangrijkste rivaal blijft in de Duitse titelrace. ,,Maar ook Leipzig doet weer mee. We zullen nog wel even moeten afwachten of beide clubs doorgaan in de Champions League.''



Zowel Borussia Dortmund als Leipzig staat er in de groepsfase van het kampioenenbal niet best voor. Bayern daarentegen is na vier pouleduels al zeker van deelname aan de achtste finales.