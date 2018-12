River Plate wint troostfinale op WK voor clubs

River Plate had zich in de halve finale laten verrassen door Al Ain, dat als kampioen van het gastland mag meedoen aan het WK voor de continentale titelhouders en later op zaterdag in de finale tegenover Real Madrid staat.

De Argentijnse club verspeelde tegen Al Ain een voorsprong van 2-1 en Martinez miste vanaf 11 meter ook een uitgelezen kans op de 3-2. In de strafschoppenreeks ging het mis bij de laatste penalty, van Enzo Pérez. River Plate werd daardoor veroordeeld tot de strijd om het brons. Kashima Antlers, de beste club van Azië, moest in de tweede halve finale buigen voor Europees kampioen Real Madrid. De Japanners werden geveld door drie doelpunten van Gareth Bale (3-1).

River Plate kwam in de wedstrijd om de derde plaats halverwege de eerste helft op voorsprong via Zuculini. In de laatste 20 minuten liepen de Argentijnen weg bij Kashima Antlers. Martinez tekende in zijn laatste wedstrijd voor River Plate voor twee doelpunten. De 25-jarige spelmaker, Argentijns international, verhuist voor zo’n 15 miljoen euro naar de Amerikaanse kampioen Atlanta United. ,,Het is heel emotioneel, ik ben deze club dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen om als voetballer en als mens te groeien’', zei Martinez. ,,Ik hoop hier ooit weer terug te keren om nog meer te winnen.’’