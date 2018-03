River Plate verslaat rivaal Boca Juniors in Supercopa Argentina

Gonzalo Nicolás Martínez bracht River Plate na 18 minuten op voorsprong met een benutte strafschop. Ignacio Scocco zorgde in de 70ste minuut voor de 2-0 eindstand. Boca Juniors had 67 procent balbezit en twee keer zoveel kansen, maar kwam niet tot scoren. Het was voor het eerst sinds 1976 dat Boca Juniors en River Plate tegenover elkaar stonden in de strijd om de Argentijnse Supercup. In het nieuwe seizoen gaat Boca Juniors overtuigend aan kop in de Argentijnse competitie, terwijl River Plate op een zeer teleurstellende achttiende plaats bivakkeert.