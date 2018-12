River Plate struikelt over stuntploeg Al Ain

Driemaal is scheeps­recht voor Meulenkamp

22:25 Ron Meulenkamp heeft voor het eerst in zijn carrière de tweede ronde bereikt van het WK bij de PDC. Na twee eerdere pogingen in Ally Pally, slaagde hij er vanavond tegen Diogo Portela in een grote achterstand om te buigen in een 3-2 zege.