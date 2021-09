Rivaliteit Verstappen-Hamilton bereikt kookpunt: ‘Dit moet stoppen, voor er gewonden vallen’

Diede de Groot schrijft geschiede­nis met Golden Grand Slam: vijf titels in 2021

12 september Diede de Groot heeft geschiedenis geschreven in New York. De Nederlandse rolstoeltennisster wint een Golden Grand Slam door in een kalenderjaar de beste te zijn op de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de Paralympische Spelen en nu dus ook de US Open.