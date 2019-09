Riquelme nodigt Messi uit: ‘Droom om hem in Boca-shirt te zien’

De afscheidswedstrijd van Riquelme zal op donderdag 12 december, de jaarlijkse supportersdag van Boca Juniors, gespeeld worden in La Bombonera. Het wordt een duel tussen teams van oud-teamgenoten van Riquelme bij Boca Juniors. Eén team zal bestaan uit spelers waarmee hij in 2000 zijn eerste Copa Libertadores won, het andere team uit teamgenoten waarmee hij in 2007 zijn tweede Copa Libertadores won. Naast al die clublegendes van Boca Juniors, waaronder Martín Palermo en Éver Banega, hoopt Riquelme ook Lionel Messi nog te kunnen strikken. ,,Het zou een droom zijn om hem in het shirt van Boca Juniors te zien spelen in La Bombonera.” Het zal echter een lastig verhaal worden, want FC Barcelona speelt op dinsdag 10 december uit bij Internazionale in de Champions League en vijf dagen later in La Liga uit bij Real Sociedad. Riquelme en Messi wonnen in 2008 samen goud met Argentinië op de Olympische Spelen in China.