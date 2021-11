Rinus Bennaars (90) uit Bergen op Zoom overleden: de oud-speler van Dosko en Feyenoord die Pelé tot een wissel dwong

NecrologieVijftienvoudig international Rinus Bennaars, die Feyenoord begin jaren 60 aan twee landstitels en Europees succes hielp, is maandag 8 november in zijn geboorte- en woonplaats Bergen op Zoom overleden. Hij werd 90 jaar.

De beroemdste speler die de Bergse club Dosko ooit voortbracht, ging in 1958 eredivisie spelen voor NOAD in Tilburg. Van 1959 tot en met 1964 speelde hij bij Feyenoord. In 1961 en 1962 werd hij met de Rotterdammers kampioen. Hij wimpelde Ajax af en schoot Feyenoord in 1962 naar de kwartfinale van de Euroapcup I door de 1-0 te maken tegen Vasas Boedapest.

Bennaars, in 1952 al met het Nederlands elftal actief op de Olympische Spelen, kwam in vijftien interlands tot twee goals. Zijn beroemdste optreden werd een oefeninterland in 1963. Als mandekker zat hij superster Pelé zo op de huid dat de Braziliaan zich na een half uur liet wisselen. In zijn museumpje op zolder bewaarde hij de sokken waar Pelé tegenaan had geschopt, en de linkerschoen waarmee hij Vasas vloerde.

,,Ik ben trots op mijn oranje shirt en mijn groene baret van bij de commando's", vertelde de immer aimabele Bennaars eind 2018 nog toen zijn Feyenoord-maat en vriend voor het leven Frans Bouwmeester - ‘We hebben daar samen een prachtige tijd gehad’ - hem opzocht in de Bergse Residentie Moermont, waar hij sinds 2016 woonde.

Volledig scherm Portret van de voetballer Rinus Bennaars van DOSKO. Bennaars kwam vijftien keer uit voor Oranje en scoorde twee keer © ANP

Daar vierde hij op 14 oktober nog stilletjes maar gelukkig zijn 90ste verjaardag met onder meer zijn enige zoon Wilbert, drie kleinzoons en twee achterkleinkinderen. ,,Pa was trots op zijn voetbalcarrière, maar te bescheiden om dat uit te spreken. Wel zei hij op zijn feestje nog hoe trots hij was op ons, hoe blij dat we er waren, en hoeveel hij van ons hield”, vertelt Wilbert Bennaars.

Corona

Daarna testte zijn vader negatief op corona, maar een week later toch positief. ,,Zijn lichaam was gewoon op. Dus hoewel gevaccineerd kon hij corona er niet meer bij hebben, al vielen de verschijnselen mee. Sinds donderdag ging hij hard achteruit. Maandagavond is hij comfortabel ingeslapen, zonder strijd of pijn. Dat is zeker een troost.”

Bennaars, wiens vrouw Corrie in 2006 overleed, sloot na vijf jaar als semi-prof bij Feyenoord zijn loopbaan in 1966 af bij DFC. Van zijn 14e tot zijn 59e werkte hij één en hetzelfde bedrijf, Jansen Wagonbouw in Bergen op Zoom. De uitvaart van Bennaars is op 16 november.

Drie jaar geleden maakte deze site een video met Bennaars, die toen zijn vriend voor het leven Frans Bouwmeester trof.

Volledig scherm In het seizoen 1960/1961 werd Feyenoord landskampioen, met Rinus Bennaars. Boven, v.l.n.r. Gerard Kerkum, Cor Veldhoen, Eddy Pieters Graafland, Jo Walhout, Reinier ‘Beertje’ Kreijermaat, Jan Klaassens. Onder, v.l.n.r.: Henk Schouten, Rinus Bennaars, Cor van der Gijp, Frans Bouwmeester en Coen Moulijn. © ANP