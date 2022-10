Rintje Ritsma gooit als bondscoach roer om bij teamonderdelen: ‘Ik heb nog geen schaatser gehoord die niet mee wil’

LIVE Champions League | Liverpool en Rangers FC tegenover elkaar in groep Ajax

In de eigen competitie draait Liverpool nog niet bepaald lekker. Slechts twee van de zeven competitiewedstrijden resulteerden in een zege. In de Champions League verloor het met 4-1 van Napoli, maar versloeg het Ajax. Wat kunnen Virgil van Dijk en consorten tegen het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst? Volg het duel hier live!

12:00