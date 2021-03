Rijdt Lewis Hamilton nog steeds met een glimlach de garage uit?

Door Rik Spekenbrink



Het duurde maar en het duurde maar. Hoe langer de krabbel van Lewis Hamilton uitbleef, hoe talrijker de speculaties werden. Er zou gesteggeld worden over geld, de lengte van het contract, en allerlei zaken die niets met racen te maken hebben.



Maar begin februari was daar dan toch het nieuws dat de zevenvoudig wereldkampioen ook dit jaar bij Mercedes rijdt. Hij deelde het nieuws niet eens via zijn eigen sociale media. Maar daar moest niets achter worden gezocht, net zo min als het late moment van bijtekenen en de korte duur van zijn nieuwe overeenkomst, één jaar. ,,Ik vond het niet gepast om in tijden van een pandemie triomfantelijk te doen over een nieuw contract”, zei Hamilton gisteren op de mediadag van het team, dat de W12 presenteerde, de auto voor dit seizoen.