Rijden met rouwband valt Wüst zwaar: ‘Dat hoort gewoon niet’

Door Pim Bijl



Het schaatsen met een lichaam vol verdriet was nog moeilijker gebleken dan ze al had gedacht, vertelde Ireen Wüst na een zware dag op en rond het ijs in Collalbo. ,,Rijden met een rouwband, met daarop de naam van je beste maatje… Dat is het moeilijkste dat er is.”



Ze deed haar verhaal tussen de tranen door en met een gebroken stem. Woensdag was ze nog op de uitvaart van haar beste vriendin, Paulien van Deutekom, de voormalige wereldkampioene allround die een week eerder overleed aan de gevolgen van kanker. Ondanks het grote verdriet en weinig nachtrust en eetlust trok Wüst naar Noord-Italië. Vastberaden om de EK allround te rijden.