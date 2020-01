Riedewald: Elke transferperiode vraag ik om verhuurd te worden

Door Geert Langendorff



De moed zakte Riedewald rond de zestigste minuut in de schoenen. Arbiter Graham Scott wees resoluut naar de stip, toen de bal via zijn voet tegen zijn hand kwam. Tot zijn blijdschap draaide de VAR de beslissing terug. De 23-jarige vleugelverdediger kwam zodoende met de schrik vrij. Ondanks een imposant slotoffensief van Manchester City, hield Crystal Palace een punt over aan de ontmoeting.



,,Ik blokkeer een voorzet en voel de bal tegen mijn hand aangaan”, vertelt hij na afloop. ,,Toen ik de scheidsrechter een penalty zag geven, dacht ik: ‘oh nee.’ Gelukkig stond de VAR een keer aan onze kant. De scheids zei wel meteen dat als de bal via je voet tegen je hand komt, dat het dan geen strafschop kan zijn. Ik wist dat het zo was gegaan. Het voelde als een opluchting. Vervolgens stond er op het scorebord ‘No Penalty’.”