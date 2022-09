Rick Karsdorp weken uitgeschakeld bij AS Roma na succesvolle operatie

Karsdorp onderging de ingreep maandag in een ziekenhuis in het Zwitserse Sankt-Moritz. De 27-jarige oud-speler van Feyenoord zal eerst nog even herstellen in de kliniek en vervolgens terugkeren naar trainingscentrum Trigoria van AS Roma, waar hij zijn revalidatie zal afwerken. Karsdorp was al niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels met Polen en België in de Nations League.