‘Rick Karsdorp verblijft voor eigen veiligheid buiten Rome na uithaal José Mourinho en bezoekje boze Ro­ma-fans’

José Mourinho maakt het zichzelf momenteel lastig bij AS Roma. De Portugese trainer was de afgelopen dagen al veelvuldig in het nieuws door de situatie rondom Nederlander Rick Karsdorp en nu is hij weer in opspraak geraakt. Zijn AS Roma verspeelde tegen Torino voor de zevende keer dit seizoen punten en daarbij kreeg hij een rode kaart voor het uitschelden van de scheidsrechter.