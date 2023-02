Rick Karsdorp is terug bij AS Roma en neemt afstand van FIFPro en eigen advocaat: ‘Zij spraken niet namens mij’

Rick Karsdorp is na enkele maanden afwezigheid terug op het veld bij AS Roma. De Nederlandse rechtsback leefde enige tijd in onmin met trainer José Mourinho, raakte geblesseerd en werd zelfs door zijn club op de transferlijst gezet. Inmiddels behoort Karsdorp weer tot de selectie en kan hij donderdag tegen Red Bull Salzburg in de Europa League zijn rentree maken.

In november speelde Karsdorp niet zijn beste wedstrijd tegen Sassuolo. De wedstrijd eindigde in 1-1 en de Nederlander moest het flink ontgelden bij Mourinho. Hij werd door zijn trainer uitgemaakt voor ‘saboteur’. Volgens Italiaanse media zou de 28-jarige vleugelverdediger vervolgens opzettelijk niet zijn komen opdagen op de training. Ook miste hij een trainingsstage in Japan.

Moddergooien over en weer

De spanningen tussen Roma en Karsdorp liepen in de periode daarna alleen maar verder op. Ook supporters begonnen zich te mengen en maakten hem uit voor verrader, wat er zelfs toe leidde dat de drievoudig international even buiten het centrum van Rome ging wonen. Spelersvakbonden VVCS en FIFPro eisten dat de Italiaanse club zou ingrijpen.

Ook de advocaat van Karsdorp, Salvatore Civale, deed een duit in het zakje door te zeggen dat zijn cliënt excuses eiste van Mourinho. Dat schoot bij de technisch directeur van AS Roma in het verkeerde keelgat. ,,Hij (Civale, red.) is op zoek naar roem, wil de hoofdrol spelen in plaats van werken aan een oplossing voor het probleem’’, aldus Tiago Pinto.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Karsdorp weer fit

Eerder werd al duidelijk dat Karsdorp en José Mourinho zich weer verzoend hebben. Toch duurde het nog even voordat hij in actie kon komen. ,,Ik had de laatste weken wat problemen met mijn knie. Ik had wat pijn, maar ik voel me nu goed. Vooral fysiek gezien heb ik hard gewerkt, in de gym, maar ook buiten op het veld individueel. Ik ben blij om terug te zijn.”

In een interview met het clubkanaal van Roma haalt Karsdorp ook nog even uit naar FIFPro en zijn eigen advocaat. ,,Wat ik graag wil zeggen is dat de FIFPro en mijn advocaat niet namens mij spraken. Er zijn dingen gezegd die niet waar zijn. Ik wil graag voor deze club spelen en zoals gezegd ben ik blij om terug te zijn.” Karsdorp is bezig aan zijn zesde jaar bij Roma.

De cijfers van de Serie A

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Serie A, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen Serie A

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Serie A

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's en samenvattingen over de Serie A

Statistieken Serie A

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.