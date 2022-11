‘Rick Karsdorp heeft het gehad met José Mourinho en komt niet opdagen op training’

„Van de zestien spelers die in actie zijn gekomen, was ik tevreden over vijftien van hen. De andere speler heeft de anderen verraden door zijn gebrek aan professionaliteit op het veld. Ik heb hem verteld dat hij een nieuwe club kan zoeken in januari”, zei Mourinho anderhalve week geleden. Later bleek dat deze uitspraken over Karsdorp gingen en hij moest het daaropvolgende duel thuisblijven.