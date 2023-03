Richting El Clásico gaat het amper over voetbal, want waarom gaf Barça scheidsrechterbaas 7 miljoen?

Wat gebeurde er met de meer dan zeven miljoen euro die een scheidsrechterbaas in zeventien jaar tijd van FC Barcelona ontving? Kocht hij er arbiters mee om? Heeft Barça er echt voordeel van gehad? Aan de vooravond van de Clásico van zondag gaat het nauwelijks over voetbal.

Trainer Xavi Hernández is met Barça bezig aan een van de beste seizoenen in de Primera División ooit. De ploeg kan de race om het kampioenschap al vrijwel beslissen met een zege in eigen huis op Real Madrid, waardoor het gat tussen beide rivalen twaalf punten zou bedragen. Maar de sfeer binnen Barcelona noch het gemoed van Xavi wijst op enige blijdschap. Na de 1-0 overwinning bij Athletic de Bilbao, afgelopen zondag, was de trainer zelfs, in zijn eigen woorden, ‘bedroefd’.

,,Dit stadion heeft ons altijd met respect behandeld,” zei hij. Maar San Mamés was nu vijandiger dan ooit geweest. Het publiek had Barça luidkeels naar de Tweede Divisie gewenst, en er waren talloze valse bankbiljetten op het veld gestrooid, met het logo van Barcelona en het woord ‘maffia’ erop. Dat de VAR tweemaal een cruciale beslissing in het voordeel van de bezoekers nam, zorgde voor extra olie op het vuur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een vuur dat voor Barcelona ernstiger gevolgen kan hebben dan welke van de brandhaarden ook die de geplaagde club de laatste jaren hebben geteisterd, van de rampzalige financiële situatie en het vertrek van Lionel Messi tot de vele kansloze uitschakelingen in de Champions League. Want de mogelijke corruptie rond een ex-scheidsrechter, juist in de twee glorieuze decennia van deze eeuw, zou een ramp zijn voor het belangrijkste goed wat Barça bezit: zijn naam en prestige.

Nog voordat de rechter woensdag het OM ontvankelijk verklaarde met de vorige week geformuleerde aanklacht tegen twee oud-voorzitters en twee oud-bestuursleden van de club, was de stroom artikelen in de Spaanse media al niet te stuiten. Bijna dagelijks worden er nieuwe documenten gelekt en spreken meer mensen en organisaties zich uit tegen ‘de zeer kwalijke zaken’ waarmee Barça zich zou hebben beziggehouden. Dat Real Madrid heeft besloten zich ook als aanklager in het proces te mengen, juist in een periode dat beide clubs het op bestuurlijk niveau goed met elkaar konden vinden, verhoogt de spanning voor de Clásico alleen maar.

Volledig scherm De supporters van Athletic de Bilbao strooiden met valse bankbiljetten. © ANP / EPA

De opzienbarende zaak in het kort: tijdens een boekhoudkundig onderzoek ontdekte de Spaanse fiscus betalingen van FC Barcelona aan José María Enríquez Negreira, van 1994 tot 2018 vicevoorzitter van het Technisch Comité van Scheidsrechters (CTA) van de voetbalbond, zonder dat daar facturen tegenover stonden. Negreira verklaarde tegenover de inspecteurs dat het een ‘verbaal akkoord’ betrof, waarin Barça hem had verzocht om ‘neutrale arbiters die de club niet benadeelden’.

Bij nader onderzoek van justitie bleek Negreira tussen 2001 en 2018 maar liefst 7,3 miljoen euro van de club te hebben ontvangen. Het meeste van dat geld is in cheques of contant van de rekening opgenomen, zonder dat bekend is waar het voor heeft gediend. Het OM heeft vooralsnog geen bewijzen dat de nu 77-jarige Negreira daarmee daadwerkelijk arbiters zou hebben omgekocht. Het CTA wijst bovendien niet de scheidsrechters voor de duels in de Liga aan, maar beoordeelt de arbiters slechts en besluit elk seizoen over hun promotie of degradatie.

Volledig scherm Voormalig en huidig voorzitter Joan Laporta zal als getuige worden gehoord. © AP

Maar ook zonder die bewijzen staat Barcelona nu met de rug tegen een besmeurde muur. Andere clubs, de bond en de Liga hebben de manier van handelen al veroordeeld. Het OM schrijft in zijn aanklacht dat het de bedoeling van Negreira was ‘handelingen te verrichten om FC Barcelona te bevoordelen bij het nemen van besluiten door scheidsrechters tijdens de wedstrijden die de club speelde, en zo ook bij de resultaten van de competities’.

Dat slechts twee voorzitters uit die lange periode worden aangeklaagd, Sandro Rosell (2010-2014) en Josep Maria Bartomeu (2014-2020), komt omdat het betreffende delict (langdurige corruptie bij het zakendoen in de sportwereld) vóór die tijd nog niet in het wetboek stond; daarmee ontspringen hun voorgangers Joan Gaspart en Joan Laporta (die ook de huidige preses is) de dans. Wel wil het OM hen als getuigen horen.

Quote Barcelona is onschuldig en is slachtof­fer van een campagne tegen zijn eerlijk­heid Joan Laporta

De Spaanse voetbalwereld is sinds het bekend worden van deze Barça-gate in afwachting van een persconferentie van Laporta, maar die heeft zich slechts enkele malen heel kort over de zaak uitgelaten. ,,Barcelona is onschuldig en is slachtoffer van een campagne tegen zijn eerlijkheid,” schreef hij op Twitter. De club laat nu eerst door een advocaat een intern onderzoek verrichten.

Beginnende vorm van Alzheimer

Negreira, zelf ook aangeklaagd, wil tegenover justitie niets meer zeggen, omdat hij een beginnende vorm van Alzheimer zou hebben. Deze week doken enkele rapporten op die hij tien jaar geleden voor Barça maakte over arbiters die het komende weekeinde een wedstrijd van de ploeg zouden leiden, maar bijzondere dingen staan er niet in, slechts statistieken en beoordelingen van hun kwaliteit en karakter. Niet veel voor een gemiddeld jaarlijks honorarium van zo’n vier ton.

Ook blijkt uit een verzonden brief dat Negreira in 2018, toen hij zijn vicevoorzitterschap bij de scheidsrechters moest neerleggen en Barça met de betalingen stopte, dat hij voorzitter Bartomeu dreigde met ‘een schandaal’ door ‘alle onregelmatigheden die ik bij de club heb meegemaakt’ naar buiten te brengen als hij geen vergoeding meer zou krijgen.

Intussen zijn de sportkranten uit Madrid en Barcelona elk met hun eigen versie op de zaak gedoken. In de eerste verschijnen voorbeelden van momenten waarop Barça door scheidsrechters bevoordeeld zou zijn, terwijl de Catalaanse media juist veel beslissingen in het nadeel van de blaugranas opdissen. Iets waardoor zowel de arbitrage als de VAR zondagavond in het Camp Nou alleen maar onder een nog groter vergrootglas komen te liggen. De rechtszaak zelf zal overigens nog jaren op zich laten wachten, net zoals de eventuele sportieve straffen van de Spaanse bond en de UEFA die Barcelona te wachten zouden staan.