Ricciardo verrast door vroege contractverlenging Verstappen

Bloemen pakt baanrecord op 10 kilometer in Calgary van Kramer af

11:31 Ted-Jan Bloemen heeft bij schaatswedstrijden op de Olympic Oval in Calgary het baanrecord op de 10.000 meter van Sven Kramer afgepakt. De tot Canadees genaturaliseerde Nederlander zette de klok stil na 12 minuten en 46,83 seconden en was bijna vijf seconden sneller dan de 12.51,60 die Kramer in maart 2006 in Calgary reed.